ترامب: قرار كبير بشأن إيران قد يُتخذ قريبًا.. و3 خيارات مطروحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرارًا كبيرًا بشأن إيران قد يُتخذ في المستقبل القريب، مشيرًا إلى وجود ثلاثة خيارات مطروحة أمام إدارته، تشمل تدمير إيران، أو مواصلة الضغط عليها اقتصاديًا، أو التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أنه يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن الملف الإيراني، مؤكدًا أن «أمورًا كبيرة جدًا» قد تحدث قريبًا.

وأشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع لا يختلف عن الأسابيع السابقة، رغم التحذيرات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية لمواطنيها الموجودين في المنطقة.

وقال ترامب: «السؤال هو متى، وإذا ما كنت سأفجر إيران بأكملها»، مضيفًا أن على طهران «أن تحسن التصرف».

وفي السياق ذاته، أبدى ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها هذا الأسبوع.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن عددًا من المسؤولين الإيرانيين يختبئون، معتبرًا أن واشنطن تواجه صعوبة في العثور على أشخاص قادرين على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.