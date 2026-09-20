الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على سندرلاند 3-2 في الشوط الأول

تفوق مانشستر سيتي على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت الإثارة مبكرًا، بعدما نجح إنزو فرنانديز في منح مانشستر سيتي التقدم عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد سندرلاند سريعًا عن طريق بريان بروبي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 12.

وعاد مانشستر سيتي للتقدم من جديد في الدقيقة 29، بعدما سجل ريان شرقي الهدف الثاني للفريق، لكن بروبي واصل تألقه وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، ليعيد التعادل لسندرلاند.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وتحديدًا في الدقيقة 43، تمكن أنطوان سيمينيو من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.