خبطها وهرب.. القبض على قائد دراجة نارية صدم سيدة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق بالجيزة ولاذ بالهرب.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل "مصابة بكسور متفرقة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبإستدعائها حضرت نجلتها (ربة منزل) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 6/ الجارى وحال قيام والدتها بعبور الطريق محل البلاغ إصطدمت بها دراجة نارية "لا تعلم بياناتها" ولاذ قائدها بالهرب، وعللت عدم الإبلاغ فـى حينه لإنشغالها فـى علاج والدتها بإحدى المستشفيات.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص " وقائدها (عامل توصيل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية .





تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





