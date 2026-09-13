بلاغ من رئيس حي أول المحلة ضد مافيا تقطيع الأشجار بمحيط مجمع مدرسة الصنايع

تقدم المحاسب جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة، خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول، يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب ، مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي أول المحلة ، بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.

فريق بحث جنائي



وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.