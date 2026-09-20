دوناروما: فخور بالعمل مع مدرب مثل ماريسكا

صرح الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه فخور بالعمل مع المدير الفني إنزو ماريسكا، الذي تولى قيادة الفريق في صيف عام 2026 خلفاً للإسباني بيب جوارديولا، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وقال دوناروما، للموقع الرسمي لناديه: “لديه ثقة كبيرة بي، وهو يثق بي كثيرا، لقد اختارني كأحد قادة الفريق، إنه مصدر فخر وشرف لي أن أمثل هذا الفريق، وهذا القميص.”

وأضاف: “وهذا يعني أنه يثق بي ثقة كبيرة، وهذا شعور لا يُصدق حقا، يتمتع باهتمام كبير بالتفاصيل، لقد خلق بيئة رائعة، اندمج اللاعبون الجدد معنا على الفور وشعروا وكأنهم في بيتهم.”

وتابع: "بعيدًا عن كونه مدربًا، فهو شخص مميز حقًا يجعلك تشعر بشعور رائع، لديه حماس كبير، وهو قادر على جعل كل واحد منا يعبر عن نفسه بأفضل ما لديه، وأعتقد أن هذه مهارة مهمة للغاية، وأنا فخور حقًا بالعمل مع هذا المدرب."

صدارة الدوري

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد مرور 4 جولات.