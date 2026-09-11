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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا يكشف موقف ثنائي السيتي من ديربي مانشستر

ماريسكا
ماريسكا
مجدي سلامة

كشف إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، عن آخر تطورات حالة الثنائي نيكو أورايلي وجيريمي دوكو، قبل مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وكان أورايلي غاب عن فوز مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 على كوفنتري مطلع الأسبوع الماضي، بعدما تعرض لإصابة طفيفة في الظهر خلال عمليات الإحماء، أجبرته على الانسحاب من التشكيلة الأساسية قبل انطلاق المباراة.

غياب الثنائي 

 كما غاب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وخط الوسط، عن انتصار "السيتيزنز" خارج أرضه أمام بورتو بنتيجة 2-0، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

 في المقابل، ابتعد دوكو عن المباريات الأربع الأخيرة لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، منذ تفاقم إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الخسارة أمام أرسنال في مباراة "الدرع الخيرية" الشهر الماضي.

 وصرح ماريسكا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أورايلي سيكون "على الأرجح" جاهزًا للمشاركة أمام مانشستر يونايتد، كما لم يستبعد إمكانية عودة دوكو، قبل أن يؤكد لاحقًا جاهزية الأول، في حين لن يتمكن الثاني من التعافي في الوقت المناسب للحاق بالمباراة.

 وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة: "نيكو متاح بنسبة 100%، أما جيريمي فأعتقد أنه بحاجة إلى بضعة أيام إضافية".

 وتطرق المدرب الإيطالي أيضًا إلى عقلية الفوز التي يتمتع بها إنزو فرنانديز، مؤكدًا أنها كانت من العوامل المهمة وراء التعاقد معه.

 وقال: "بالتأكيد، ويمكنك أن ترى كيف يتحدث زملاؤه عنه فيما يتعلق بعقلية الفوز".

وأضاف: "أقول دائمًا إن اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بالألقاب يعرفون كيف يحققون الانتصارات، ومن المهم وجودهم في تشكيلتنا".

وأتم: "لكن الأمر يتعلق أيضًا بالعمل الجاد كل يوم؛ فهو مهذب ويؤدي عمله بشكل جيد، وهذا هو ما نحتاجه".

السيتي مانشستر ديربي مانشستر

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