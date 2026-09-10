أرسنال يفوز على نابولي بهدف في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره نابولي الإيطالي، بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف أرسنال اللاعب مارتن أوديجارد في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، إزري كونسا، جابرييل ماجالهايس، هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيبيريتشي إيزه، فيكتور جيوكيريس.

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:

ميريت - رحماني - دي لورينزو - مارين - أوليفيرا - جيلمور - لوبتكا - كيفين دي بروين - بوليتانو - هويلوند - أليسون.