تشكيل قمة أرسنال ونابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أرسنال ونابولي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، إزري كونسا، جابرييل ماجالهايس، هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيبيريتشي إيزه، فيكتور جيوكيريس.

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:

ميريت - رحماني - دي لورينزو - مارين - أوليفيرا - جيلمور - لوبتكا - كيفين دي بروين - بوليتانو - هويلوند - أليسون.