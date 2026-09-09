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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لهيب قياسي يضرب البحرين.. الحرارة تلامس 48 درجة وتحطم رقمًا تاريخيًا

ارتفاع درجات الحرارة في البحرين
ارتفاع درجات الحرارة في البحرين
القسم الخارجي

سجلت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة العظمى، بعدما بلغت 46 درجة مئوية في محطة الرصد الجوي بمطار البحرين الدولي، في ارتفاع يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل للمحطة قبل أكثر من 13 عامًا.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن درجة الحرارة المسجلة في محطة مطار البحرين الدولي تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 45.5 درجة مئوية، والذي سجلته المحطة في 4 سبتمبر 2013، بفارق نصف درجة مئوية.

ولم يقتصر ارتفاع درجات الحرارة على محطة مطار البحرين الدولي، إذ سجلت محطة الرصد الجوي الآلية التابعة لإدارة الأرصاد الجوية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 47.5 درجة مئوية، وهي درجة أعلى من تلك المسجلة في محطة المطار، بما يعكس شدة الأجواء الحارة التي شهدتها المملكة.

وتأتي هذه المستويات المرتفعة في وقت تتوقع فيه الأرصاد الجوية البحرينية استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار، مع ظهور بعض السحب أحيانًا، بينما تتراوح سرعة الرياح بصورة عامة بين 5 و10 عقد، وقد تصل إلى 10 و15 عقدة في بعض الفترات، مع تحولها إلى شمالية شرقية خلال فترة بعد الظهر. كما تشير توقعات حالة البحر إلى ارتفاع يتراوح بين قدم وثلاثة أقدام.

ويبرز تسجيل الرقم الجديد في مطار البحرين الدولي استمرار موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها منطقة الخليج خلال فصل الصيف، في ظل الظروف المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال أشهر الصيف وبدايات الخريف.

وتعكس بيانات اليوم كذلك تفاوت درجات الحرارة بين محطات الرصد المختلفة، إذ سجلت محطة نادي راشد للفروسية 47.5 درجة مئوية، مقابل 46 درجة في محطة مطار البحرين الدولي، فيما أظهرت بيانات الطقس الرسمية استمرار التحذيرات من الأجواء الحارة خلال النهار.

وتدعو الجهات المختصة عادةً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على الترطيب، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة.

مملكة البحرين محطة الرصد الجوي مطار البحرين الدولي إدارة الأرصاد الجوية وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية البحرين

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