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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن وسوريا تدينان الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية وتؤكدان تنفيذ خريطة طريق السويداء

الاردن وسوريا
الاردن وسوريا
القسم الخارجي

أكد الأردن وسوريا ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ خريطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية الخاصة بمعالجة أزمة محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا، مع التشديد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وحقوق جميع السوريين.

جاء ذلك خلال مباحثات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، إلى جانب مسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية المتعلقة بالسويداء.

وأكدت المصادر الرسمية أن المباحثات تأتي في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومعالجة تداعيات الأزمة في المحافظة.

وشدد الصفدي على موقف الأردن الداعم لعملية إعادة بناء سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ويحفظ حقوق جميع السوريين، مؤكدًا أن استقرار سوريا يمثل عنصرًا أساسيًا في أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين عمان ودمشق والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، إلى جانب تعزيز التعاون العملي والمؤسساتي بين البلدين، والتحضيرات لعقد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق خلال أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بالوضع في جنوب سوريا، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ خريطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية، التي تقوم على معالجة أزمة السويداء ضمن إطار يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويعزز أمن السكان وحقوقهم. وكانت الخطة قد أُقرت في سبتمبر 2025 بدعم من الأردن والولايات المتحدة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها المحافظة.

وجدد الصفدي والشيباني إدانتهما للاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ووقف التدخلات التي تهدد أمن سوريا واستقرارها.

كما أدان الوزيران الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودولًا عربية أخرى، وأكدا التضامن الكامل معها في مواجهة تلك الاعتداءات، في موقف يعكس تنامي التنسيق الأردني السوري بشأن التطورات الأمنية الإقليمية.

الأردن سوريا خريطة الطريق محافظة السويداء جنوب سوريا أسعد الشيباني أحمد الشرع السويداء إعادة بناء سوريا دمشق

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