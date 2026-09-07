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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقدة مستمرة.. أرسنال يواصل التفوق على تشيلسي في ديربي لندن

ارسنال
ارسنال
باسنتي ناجي

كشفت ريهام حمدي الناقدة الرياضية ومقدمة برنامج “ملعب أون”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استمرار تفوق أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن، بعدما فشل البلوز في تحقيق أي انتصار على الجانرز منذ أغسطس 2021.

ارسنال

وأوضحت أن الفريقين التقيا خلال هذه الفترة في 12 مباراة، حقق خلالها أرسنال 9 انتصارات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، دون أن يتمكن تشيلسي من تحقيق أي فوز.

وتُبرز هذه الأرقام استمرار معاناة تشيلسي أمام أرسنال، في ظل الهيمنة الواضحة للجانرز على مواجهات ديربي لندن خلال السنوات الأخيرة.

ارسنال الاهلي الزمالك

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