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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن العمدة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات والبطولات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز المواجهات.

وتتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي، حيث يلتقي الهلال مع نيوم ضمن مباريات الجولة السادسة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط.

كما تتواصل منافسات الدوري الإسباني بإقامة مباراتين، بينما يشهد الدوري الإيطالي مواجهتين، إلى جانب عدد من اللقاءات في الدوري المصري والدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يفتتح خيتافي وسيلتا فيجو مباريات الدوري الإسباني اليوم، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

وفي العاشرة والنصف مساءً، يلتقي إلتشي مع ريال سوسيداد في مباراة مرتقبة، وتنقل أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض كالياري مواجهة أمام ليتشي في السابعة والنصف مساءً، بينما يلتقي أودينيزي مع لاتسيو في التاسعة والنصف إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات الدوري السعودي بمواجهة الخليج أمام الرياض في السادسة والنصف مساءً، على أن تنقل عبر قناة ثمانية.

وفي التاسعة مساءً، يخوض الهلال مواجهة قوية أمام نيوم ضمن منافسات الجولة السادسة، وتنقل المباراة عبر قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري المصري اليوم بإقامة ثلاث مواجهات في الخامسة مساءً، حيث يلتقي الاتحاد مع بترول أسيوط، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

وفي التوقيت نفسه، يواجه القناة فريق طلائع الجيش، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة، بينما يواجه السويس بتروجت فريق المصري، وتُنقل المباراتان عبر قنوات أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يشهد الدوري التركي مباراتين في الثامنة مساءً، حيث يلتقي جوزتيبي مع غازي عنتاب، بينما يواجه ريزة سبور فريق ألانيا سبور، في مواجهتين يسعى خلالهما كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط.

الدوري السعودي الهلال الدوري الإسباني

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