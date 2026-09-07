انتهت بالفشل.. عماد النحاس يكشف كواليس محاولة ضم نجله للمصري

كشف عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعاعن كواليس محاولته ضم نجله إلى صفوف المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الأمر لم يستغرق سوى 5 دقائق وانتهى دون إتمام الصفقة.

عماد النحاس

وقال النحاس عبر قناة «إم بي سي مصر»، : «كنت أريد ضم نجلي للمصري والموضوع أغلق في 5 دقائق، هو من ناشئي الأهلي حتى 19 سنة، وآخر موسم له كان في سيراميكا. نجلي كان معي في الأهلي، وجعلته يرحل من الأهلي لكي تكون لديه فرصة أفضل في مكان آخر، ووقت كولر كان متواجدًا مع الفريق الأول».

وأضاف: «نجلي متواجد في الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، وأريد أن يكون متواجدًا في نادٍ بالقاهرة، وعرضت على المصري ضمه في شهر يوليو الماضي والموضوع انتهى. لماذا يحاول البعض تشويه صورتي؟ ماذا فعل عماد النحاس مع المصري حتى يتم تشويه صورته؟».

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: «قمت بجلب بطولة للنادي بعد 28 عامًا، ولم يتحدث معي أحد لتولي تدريب المنتخب الأولمبي».