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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد النحاس: دغموم اقترب من الانتقال لـ الأهلي.. والصفقة باظت

دغموم
دغموم
رباب الهواري

فجر عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق، كاشفًا عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن تتوقف الصفقة بشكل مفاجئ.

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات تليفزيونية، إن دغموم كان قريبًا بالفعل من ارتداء قميص الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب خضع للكشف الطبي داخل القلعة الحمراء، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمامها.

وأوضح المدير الفني السابق للمصري: «دغموم كان رايح الأهلي، ولما سألت في بداية فترة الإعداد هو اللاعب فين؟ اتقالي بالنص اللاعب نزل من الإجازة وعمل كشف طبي في الأهلي، ولكن في النهاية الموضوع باظ».

وأشار النحاس إلى أن مفاوضات انتقال اللاعب الجزائري كانت تتم بالتنسيق بين مسؤولي النادي الأهلي وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إلا أن الاتفاق لم يصل إلى نهايته، ليواصل دغموم مشواره مع الفريق البورسعيدي.

ويعد عبد الرحيم دغموم أحد العناصر المهمة في صفوف المصري، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية، إلا أن انتقاله إلى الأهلي لم يكتمل رغم وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، بحسب تصريحات النحاس.

وكان المصري قد بدأ مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بشكل قوي، بعدما حقق الفوز على سموحة والمقاولون العرب، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام بيراميدز.

وعقب الخسارة أمام بيراميدز، قررت إدارة النادي المصري إنهاء مشوار عماد النحاس مع الفريق، ليغادر منصبه بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية.

وتفتح تصريحات النحاس الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى توقف صفقة انتقال دغموم إلى الأهلي، خاصة أن اللاعب وصل إلى مرحلة إجراء الفحوصات الطبية داخل النادي، وهي خطوة عادة ما تسبق الإعلان الرسمي عن الصفقات.


 

دغموم الاهلي المصرى البورسعيدي عماد النحاس

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