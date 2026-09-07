قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع بدء العام الدراسي الجديد.. دليل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT
وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان جهود احتواء التصعيد الإقليمي
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب
عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
اللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. الجزارون يكشفون هامش الربح ونقيب الفلاحين يحذر
خبر سار لطلاب الدور الثاني.. التنسيق مستمر وحقك في الكلية محفوظ
ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف اضطراب الإمدادات
هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين ودرجات الحرارة
بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا
الإثنين الأخير من شهر مولد النبي اليوم.. 10 أسباب تجعلك تنوي صيامه الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يوضح موقفه للجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المقبلة

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن»، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت أن إمام عاشور عقد جلسة مع ياسر رضوان، المدرب العام للأهلي، اليوم، أكد خلالها أنه لا يواجه أي أزمة، ويتفهم بشكل كامل رؤية الجهاز الفني وقراراته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أصبح جاهزًا للمشاركة ويتطلع للعودة إلى المباريات.

وأضاف أن رغبة إمام عاشور في المشاركة تأتي أيضًا من أجل استعادة مستواه وتعزيز فرصه في الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار حتحوت إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يتفهم موقف إمام عاشور بشكل جيد، ومن المرجح أن يتواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة.

هاني حتحوت إمام عاشور الأهلي مشاركه امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

صلاح

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور

مصطفي فتحي

حقيقة مشاداة مصطفي فتحي وموكوينا في مباراة بيراميدز وجورماهيا

ترشيحاتنا

تعبيرية

لو هتتنازل عن محلك.. شروط نقل الترخيص واستمرار النشاط طبقا للقانون

التعليم

برلماني: إصلاح التعليم البنية الأساسية لاقتصاد قادر على المنافسة

مجلس النواب

نواب البرلمان يضعون روشتة تطوير التعليم: معلم مؤهل.. طالب مبتكر.. وقيادات قادرة على التغيير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد