إمام عاشور يوضح موقفه للجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المقبلة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن»، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت أن إمام عاشور عقد جلسة مع ياسر رضوان، المدرب العام للأهلي، اليوم، أكد خلالها أنه لا يواجه أي أزمة، ويتفهم بشكل كامل رؤية الجهاز الفني وقراراته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أصبح جاهزًا للمشاركة ويتطلع للعودة إلى المباريات.

وأضاف أن رغبة إمام عاشور في المشاركة تأتي أيضًا من أجل استعادة مستواه وتعزيز فرصه في الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار حتحوت إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يتفهم موقف إمام عاشور بشكل جيد، ومن المرجح أن يتواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة.