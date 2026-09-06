حذر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من الدفع بإمام عاشور لاعب وسط الفريق خلال مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري، في ظل المخاوف من سوء أرضية ملعب المباراة وتأثيرها على اللاعب.

تحذير عموتة من مشاركة إمام عاشور أمام المقاولون في الدوري

ويرى الجهاز الطبي أن مشاركة إمام عاشور في ظل هذه الظروف قد تزيد من احتمالية تعرضه لإصابة جديدة، خاصة في ظل عودته للمشاركة بعد فترة غياب، وهو ما قد يهدد باستمرار جاهزيته الفنية والبدنية خلال الفترة المقبلة.

وطالب الجهاز الطبي الجهاز الفني بتوخي الحذر عند اتخاذ قرار مشاركة اللاعب، تجنبًا للمجازفة به، خاصة أن أي إصابة جديدة قد تتسبب في غيابه عن عدد من مباريات الأهلي المقبلة، وهو ما يمثل ضربة للفريق في ظل أهمية المرحلة الحالية.

ومن المنتظر أن يحسم الحسين عموتة موقف إمام عاشور من المشاركة أمام المقاولون العرب بعد التنسيق مع الجهاز الطبي، على أن يكون القرار النهائي وفقًا لحالة اللاعب ومدى جاهزيته لخوض المباراة دون مخاطر.

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة المقاولون العرب المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور أصبح جاهزًا للمشاركة أمام المقاولون العرب، مع إمكانية الدفع به بشكل تدريجي خلال المباراة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالة اللاعب البدنية».

وأوضح «إمام عاشور شارك في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمس الجمعة أمام تيم إف سي، وظهر في أكثر من مركز، حيث لعب في مركز لاعب الوسط رقم «8»، إلى جانب الجناح الأيمن وصانع الألعاب «10»، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه والاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل».