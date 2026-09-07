عبد الجليل: إمام عاشور حتى لو ملعبش ماتشين الأهلي هينضم للمنتخب

توقع محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، انضمام إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، إلى صفوف منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، مؤكدًا أن غيابه عن مباراتي الأهلي القادمتين في الدوري لن يؤثر في فرص استدعائه.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيضم إمام عاشور إلى قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، حتى في حال عدم مشاركته مع الأهلي في المباراتين القادمتين.

وأشار إلى أن إمكانات اللاعب ودوره مع المنتخب يجعلان استدعاءه أمرًا متوقعًا، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه خلال الفترة المقبلة.