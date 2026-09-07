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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تسعى لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

تركيا
تركيا
محمد على

أفاد مصدر في الحكومة التركية بأن أنقرة تسعى إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، التي أثبتت فاعليتها منصةً للحوار بين الجانبين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشهدت إسطنبول 3 جولات من المفاوضات المباشرة بين البلدين خلال عام 2025، أسفرت عن تبادل أسرى وتبادل مسودات مذكرات.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي إلى استعداد موسكو لمواصلة محادثات السلام مع كييف استنادًا إلى الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.

والتقى بوتين بمبعوثي ترامب إلى روسيا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في روسيا، وأكد بوتين على عدم ممانعته على الإطلاق لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال مستشار لبوتين أن روسيا تسعى للسلام وقف الحرب لكن يجب على أمريكا أن تأخذ بالمعطيات على الأرض، وسط تقدم روسي في ميادين المعارك. 
 

الحكومة التركية أنقرة روسيا وأوكرانيا إسطنبول

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