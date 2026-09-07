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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عمرها 63 عامًا.. العثور على سيارة كورفيت نادرة بحالة الزيرو

شيفروليت كورفيت
شيفروليت كورفيت
عزة عاطف

تستمر السيارات الكلاسيكية من حقبة 60 في جذب اهتمام جمعة السيارات، غير أن العثور على نموذج فريد ينطوي على خيارات مصنع نادرًا ما تظهر يجعل الاكتشاف حدثًا استثنائيًا. 

ونجح صانع المحتوى ستيف ماجنانتي في العثور على سيارة شيفروليت كورفيت ستينجراي موديل 1963 بنوافذ خلفية مقسومة (Split-Window) بحالة أصلية غير مرممة، حيث تحتفظ بطلاء المصنع الأبيض (Ermine White) مع خيارات مصنعية فريدة.

مواصفات خاصة ترتقي بالقيمة الاستثمارية

تتحدد قيمة السيارات الكلاسيكية في الأسواق عادة بحسب الفئة الخاصة، مثل طراز Z06 الذي صُنِع منه 199 نسخة فقط، إلا أن هناك سوقًا كبيرًا للنسخ القياسية التي زودها مالكوها الأوائل بميزات مصنعية فائقة الندرة. 

وتعتبر سنة 1963 الأولى التي قدمت تصميم السقف المغلق للسيارة إلى جانب النافذة الخلفية المقسومة إلى جزأين 2، وعلى الرغم من أن بعض المالكين عدلوا هذا الزجاج قديمًا لتحسين الرؤية، إلا أن هذه السيارة احتفظت بتصميمها الأصلي كاملًا.

محرك قوي وناقل حركة اختاره 278 عميلًا فقط

تعتمد هذه السيارة على محرك شيفروليت سمول بلوك بقوة 300 حصان، وهو خيار متوسط القوة في ذلك الوقت، وزود بـ أغطية صمامات من الألومنيوم المسبوك ومكربن ذي 4 فوهات. 

وتكمن الميزة الأكثر ندرة في اقتران هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع باورجلايد (Powerglide) يتكون من سرعتين 2، وهو خيار إضافي بلغت كلفته 199 دولارًا في عام 1963، ولم يختَره سوى 278 مشتريًا فقط، مما يجعل السيارة 1 من أندر النسخ المحفوظة حتى اليوم.

كورفيت 1963 شيفروليت كورفيت سيارات كلاسيكية Powerglide Split Window

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