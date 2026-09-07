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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يفتتح فرع بنك مصر بكورنيش النيل بعد تطويره

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، لإفتتاح فرع بنك مصر أسوان بكورنيش النيل ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث التى شهدها الفرع، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال الخدمات المصرفية.

افتتاح الفرع بعد تطويره


جاء ذلك بحضور النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، وإبراهيم بدوى نائب رئيس الفروع لقطاع جنوب الصعيد، ومحمد عمرو مدير منطقة أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، فضلاً عن مديرى فروع بنك مصر بالمحافظة .

حيث تفقد نائب المحافظ أقسام الفرع وأعمال التطوير التى تم تنفيذها، والتى تستهدف توفير بيئة مصرفية متطورة تتيح تقديم مختلف العمليات والخدمات المالية والمصرفية للعملاء، إلى جانب توفير الصراف الآلى التابع للبنك، بما يسهم فى تيسير إجراءات الصرف والإيداع وتقديم التسهيلات المصرفية المختلفة.

تطوير الخدمات المصرفية ودعم الإستثمار


ومن جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن إفتتاح مثل هذه الصروح المصرفية بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية يمثل إضافة هامة للمنظومة المصرفية بالمحافظة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم المشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير التى شهدها فرع بنك مصر بكورنيش النيل تعكس حرص البنك على مواكبة التطورات الحديثة فى القطاع المصرفى، وتقديم خدمات تليق بالمواطن والمستثمر الأسوانى، سواء من حيث الشكل والمظهر الحضارى أو من حيث أسلوب وآليات تقديم الخدمة، بما يعزز من ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى.

بنك مصر .. تاريخ ممتد فى خدمة أبناء أسوان
وتجدر الإشارة إلى أن فرع بنك مصر بأسوان يمثل أحد الفروع المصرفية العريقة بالمحافظة، حيث تأسس عام 1968، وعلى مدار ما يقرب من 58 عاماً، ارتبط بعلاقات راسخة مع أبناء أسوان وعملائه، وكان شاهداً على مسيرة طويلة من العمل والعطاء وخدمة المجتمع الأسوانى.

ومع إعادة إفتتاح الفرع بعد أعمال التطوير، يأتى ذلك ليجسد حرص بنك مصر على مواصلة دوره فى تقديم الخدمات المصرفية المتطورة، وتوفير بيئة عمل عصرية تواكب احتياجات العملاء، بما يعزز من قدرته على مواصلة تقديم خدماته بكفاءة وتميز.


توجيه الشكر لجميع القائمين على تنفيذ أعمال تطوير الفرع، مع الإشادة بالدور الذى يقوم به بنك مصر بإعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد الوطنى، مع التأكيد على إستمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرفية لدعم خطط التنمية والأستثمار، وتوفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على أرض زهرة الجنوب .

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