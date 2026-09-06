لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان

في إطار استعدادات المحافظات لتجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد واجراء جولات ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس ..

القليوبية

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية برفقة الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، جولة ميدانية لعدد من مدارس نطاق الحي لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 /2027، وذلك في إطار توجيهات المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وشملت الجولة تفقد مدارس مصطفى مشرفة، وابن رشد، والسيدة نفيسة، حيث تابعت نائب المحافظ ورئيس الحي مستوى الاستعدادات داخل المدارس، وجرى الوقوف على مدى جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين.

وتفقدت اللجنة دورات المياه للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها وسلامة المحابس والتوصيلات، مع مراجعة شبكات المياه والتأكد من عدم وجود أي تسريبات، تنفيذًا لقرارات المجلس التنفيذي الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد، إلى جانب التأكيد على استمرار أعمال النظافة والتعقيم الدوري لدورات المياه حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تفقدت نائب المحافظ الفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزية الأثاث المدرسي ومستوى الإضاءة والتهوية، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها الخارجي، والتأكد من إخلاء الممرات والأسوار ومداخل المدارس من أي إشغالات أو تراكمات، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب وضمان سهولة الدخول والخروج.

وشددت الدكتورة سلوى أبو العينين على استمرار التنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية، وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور على جميع المدارس بنطاق الحي، للوقوف على الاحتياجات ورصد أي ملاحظات والعمل على تذليل العقبات بشكل فوري.

وأكدت أهمية تكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، لضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ومتكاملة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

اسوان

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إلى المدرسة"، والتى تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر إحتياجاً .

ويأتى ذلك تأكيدًا على جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية والدراسية عن كاهل أولياء الأمور من الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وبالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027.

توزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب الأكثر إحتياجاً

وفى هذا الإطار، شهد مركز شباب بدر توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الدراسية على طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، بجانب توزيع الأدوات الكتابية والجاكيتات والأحذية، بما يسهم فى توفير إحتياجات الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد والتخفيف عن كاهل أسرهم .

ومن المقرر أن تتواصل خلال الأيام القادمة أعمال توزيع باقى الكمية المخصصة لمحافظة أسوان على مختلف المراكز والمدن بما يضمن تحقيق العدالة فى وصول هذا الدعم إلى الطلاب المستحقين بمختلف أنحاء المحافظة .

كوبونات لشراء السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية

وفى سياق متصل، تم توزيع كوبونات مواد غذائية تتضمن قسائم شراء على الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بما يتيح لهم الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة "سوبر توفير" ، فضلاً عن السيارات المتحركة المجهزة التى ترافق قوافل بيت الزكاة والصدقات.

وتسهم هذه القوافل المتحركة فى وصول السلع الأساسية إلى المناطق التى يقيم بها المستفيدون بما يخفف عنهم مشقة الإنتقال للحصول على إحتياجاتهم وصرف الكوبونات، ويضمن وصول الدعم بصورة مباشرة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

دعم متكامل للأسر مع بداية العام الدراسى

أكد محافظ أسوان أن هذه المبادرات المجتمعية تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والمجتمعية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، والمساهمة فى توفير متطلبات أبنائهم مع بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق البعد الإنسانى والإجتماعى لجهود الدولة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية إستمرار وتوسيع مظلة الحماية والرعاية الإجتماعية ، وتوجيه مختلف أوجه الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم فى إدخال السرور والبهجة إلى قلوب البسطاء ، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أسرهم .

تأتى هذه الجهود فى إطار الحرص على مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتها الأساسية ، بالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد بما يؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية فى دعم المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً .

بورسعيد

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، بمديرية التربية والتعليم فى بورسعيد اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

جاء الاجتماع بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد و تعليمات محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

تعليم بورسعيد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة العام بمدارس المرحلة الإعدادية

حيث استهدف الاجتماع مديري مدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى الموجهين العموم ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية، بحضور الأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والتعليم الخاص.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الأستاذ الحسيني راغب أن المرحلة الحالية تستلزم تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات داخل المدارس، ومراجعة قوائم الفصول والجداول الدراسية، مع الالتزام بالعدالة في توزيع أنصبة الحصص بين المعلمين.

وكلف مدير عام التعليم العام مديري المدارس بتبني أفكارا ومبادرات جديدة وجاذبة تعزز ارتباط الطلاب بالمدرسة، مع التركيز بصورة خاصة على طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في رفع مستويات التحصيل وتحقيق أفضل النتائج، لافتا إلى الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لحصص التربية الدينية، وإدراجها ضمن الحصص الأربع الأولى من اليوم الدراسي، مع تخصيص يوم الأحد لحصة التربية الدينية المسيحية وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الحسيني راغب ضرورة رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، وسرعة الانتهاء من أي أعمال أو ترتيبات متبقية قبل بدء الدراسة، مع سرعة رصد أي معوقات والتعامل معها بصورة فورية، مشيرًا إلى أن نجاح انطلاقة العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا كاملاً بالأدوار، وانضباطًا في التنفيذ، وتعاونًا مستمرًا بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، بما يضمن بداية مستقرة وآمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب.