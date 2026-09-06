محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بتخفيضات تصل لـ30% ..شاهد

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان معرض "أهلاً مدارس" الرئيسى بمدينة أسوان، الذى يفتتح أبوابه أمام جمهور المواطنين على مدار شهر ، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنظيمها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وبمناسبة قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

توفير المستلزمات بأسعار مخفضة

ينظم المعرض مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسوان ضمن 4 معارض أخرى ، بالإضافة إلى 5 معارض يتم تنظيمها بواسطة الأحزاب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص داخل مختلف المراكز بإجمالى 10 معارض منهم ، 3 معارض بمدينة أسوان ، ومعرض بمدينة نصر النوبة ، و 2 معرض بكل من مدن دراو وكوم أمبو وإدفو وذلك بهدف توفير مختلف المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية للمواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30%، بما يسهم فى توفير احتياجات الأسر الأسوانية بأسعار مناسبة، ويخفف من الأعباء المالية والمعيشية مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

جولة تفقدية لمحافظ أسوان داخل أجنحة المعرض

وقد رافق المحافظ، خلال جولته التفقدية داخل أجنحة المعرض، المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعمرو النجار المدير العام للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، فضلاً عن عدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ أسوان على توافر مختلف المستلزمات والسلع المعروضة، وجودتها، ومدى ملاءمة أسعارها للمواطنين ، كما حرص على الاستفسار من بعض المترددين على المعرض من جودة المعروضات وأسعارها حيث أكدوا على أنها تعتبر ذات جودة متميزة ، وأسعارها مخفضها عن مثيلتها بالسوق المحلى

وأشار إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، للتوسع فى تنظيم وإقامة المعارض والأسواق المخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يلبى احتياجات المواطنين .

توفير الأدوات المدرسية والسلع الأساسية

وأكد المهندس عمرو لاشين على حرص المحافظة على مواصلة التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق لإقامة المزيد من المعارض حيث يضم معرض "أهلا مدارس" مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية التى تناسب جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، بما يوفر للأسر إحتياجاتها الأساسية إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

وأشار إلى أن المعرض يتضمن أيضاً قسماً مخصصاً لعرض السلع والمواد الغذائية، الذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين لتوفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين.

دعوة المواطنين للاستفادة من التخفيضات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن معرض "أهلاً مدارس" يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم، بما يتيح للمواطنين فرصة الإستفادة من المنتجات والمستلزمات المعروضة والتخفيضات المقدمة عليها.

وناشد محافظ أسوان الأهالى بزيادة الإقبال على المعرض والإستفادة من الفرص الشرائية المتاحة، مؤكداً استمرار المحافظة فى دعم وتنظيم المبادرات والمعارض التى تستهدف توفير السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة، بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطنين ويخفف من الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية.

يتم تنظيم سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية من مديرية التموين والغرفة التجارية والأحزاب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف ضمان وصول السلع والمستلزمات المدرسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوفيرها بأسعار تنافسية تزامناً مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد.