محافظ أسوان يشيد بمبادرة «إلى المدرسة» لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إلى المدرسة"، والتى تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر إحتياجاً .

ويأتى ذلك تأكيدًا على جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية والدراسية عن كاهل أولياء الأمور من الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وبالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027.

توزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب الأكثر إحتياجاً

وفى هذا الإطار، شهد مركز شباب بدر توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الدراسية على طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، بجانب توزيع الأدوات الكتابية والجاكيتات والأحذية، بما يسهم فى توفير إحتياجات الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد والتخفيف عن كاهل أسرهم .

ومن المقرر أن تتواصل خلال الأيام القادمة أعمال توزيع باقى الكمية المخصصة لمحافظة أسوان على مختلف المراكز والمدن بما يضمن تحقيق العدالة فى وصول هذا الدعم إلى الطلاب المستحقين بمختلف أنحاء المحافظة .

كوبونات لشراء السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية



وفى سياق متصل، تم توزيع كوبونات مواد غذائية تتضمن قسائم شراء على الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بما يتيح لهم الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة "سوبر توفير" ، فضلاً عن السيارات المتحركة المجهزة التى ترافق قوافل بيت الزكاة والصدقات.

وتسهم هذه القوافل المتحركة فى وصول السلع الأساسية إلى المناطق التى يقيم بها المستفيدون بما يخفف عنهم مشقة الإنتقال للحصول على إحتياجاتهم وصرف الكوبونات، ويضمن وصول الدعم بصورة مباشرة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

دعم متكامل للأسر مع بداية العام الدراسى

أكد محافظ أسوان أن هذه المبادرات المجتمعية تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والمجتمعية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، والمساهمة فى توفير متطلبات أبنائهم مع بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق البعد الإنسانى والإجتماعى لجهود الدولة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية إستمرار وتوسيع مظلة الحماية والرعاية الإجتماعية ، وتوجيه مختلف أوجه الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم فى إدخال السرور والبهجة إلى قلوب البسطاء ، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أسرهم .



تأتى هذه الجهود فى إطار الحرص على مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتها الأساسية ، بالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد بما يؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية فى دعم المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً .