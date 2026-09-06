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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مستشفى كوم أمبو المركزي ويوجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى، للوقوف ميدانياً على إنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والتأكد من تلبية إحتياجات المواطنين والمترددين على المستشفى، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويأتى ذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة والمستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، ولاسيما القطاع الصحى .

سرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية
وفى إطار حرص المحافظة على دعم الخدمات التشخيصية المتقدمة، شدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وتحديد المكان المخصص لتركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والذى تتجاوز تكلفته 30 مليون جنيه ، مؤكداً أهمية سرعة تشغيل الجهاز والإستفادة منه فى خدمة قطاع كبير من أهالى المحافظة، لما يتمتع به من كفاءة وجودة عالية فى تقديم الخدمات التشخيصية.

متابعة الخدمات الطبية والتيسير على المرضى


وخلال الجولة، حرص محافظ أسوان على تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومتابعة سير العمل وإنتظام تقديم الخدمات الطبية، فضلاً عن الإستماع إلى مطالب وإحتياجات العديد من الحالات المرضية، موجهاً مسئولى المستشفى بسرعة الاستجابة لها والعمل على تلبية احتياجات المرضى، بما يسهم فى تخفيف أى معاناة عنهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تعزيز دور قسم رضا المنتفعين
كما وجه المهندس عمرو لاشين مدير المستشفى الدكتورة إيمان الصغير بضرورة تفعيل الدور المنوط بقسم رضا المنتفعين، والعمل على تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمترددين على المستشفى، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات تلقى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، بما يسهم فى رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الأداء.


تؤكد الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان أهمية المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على سرعة الإستجابة لإحتياجات المرضى والمترددين، مع مواصلة التنسيق بين المحافظة والجهات الصحية المختصة لتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة، بما يحقق أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية لأهالى المحافظة.

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