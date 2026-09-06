محافظ أسوان يتابع نجاح منظومة الرى خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى نفذتها الإدارة المركزية للرى بالمحافظة خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية ، والتى إستهدفت ضمان وصول مياه الرى إلى مختلف الزمامات المقررة بالكميات المطلوبة ، مؤكداً أهمية مواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الرى بما يحقق الإستخدام الأمثل للموارد المائية ، ويدعم إحتياجات المواطنين والمزارعين بمختلف أنحاء المحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، نحو دعم قطاع الموارد المائية والرى.

نجاح موسم أقصى الإحتياجات المائية

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من قطاع الرى خلال الموسم ، والتى ساهمت فى تحقيق إستقرار ملحوظ بمنظومة الرى وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية ، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على دعمه المتواصل لمنظومة الرى بالمحافظة .

كما وجه المهندس عمرو لاشين الشكر للعاملين بالإدارة المركزية للرى بأسوان بقيادة المهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الموارد المائية والرى تقديراً لما يبذلونه من جهود ميدانية وفنية ساهمت فى إنتظام منظومة الرى وخدمة المزارعين .

خطة متكاملة للتطهير والصيانة

ومن جانبه ، أوضح المهندس عمر سيف النصر أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى ، وفى ضوء تكليفات محافظ أسوان ، تم تنفيذ التنسيقات اللازمة بين قطاع الرى وشركات نقل وتوزيع الكهرباء بالتعاون والتنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والكهرباء بما ساهم فى دعم إستقرار منظومة الرى خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية .

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان إلى أن خطة العمل تضمنت تنفيذ أعمال التطهير والصيانة ورفع كفاءة المحطات والمنشآت المرتبطة بمنظومة الرى بما ساهم فى تحسين كفاءة التشغيل وضمان وصول مياه الرى بالكميات المطلوبة إلى مختلف الزمامات الزراعية بالمحافظة .

إستقرار المجارى المائية وإنتظام وصول المياه

وأكد المهندس عمر سيف النصر أن الفترة الحالية تشهد إستقراراً ملحوظاً فى مختلف المجارى المائية ، حيث نجحت منظومة الرى بأسوان فى توفير ووصول مياه الرى للمزارعين بصورة منتظمة ، بما يلبى الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ، ويدعم إستقرار النشاط الزراعى بمختلف المناطق .

نجحت منظومة الرى بأسوان فى تجاوز موسم أقصى الإحتياجات المائية وتحقيق إستقرار ملحوظ فى المجارى المائية ، مع إنتظام وصول مياه الرى بالكميات المطلوبة إلى الزمامات الزراعية بفضل خطة متكاملة للتطهير والصيانة ورفع كفاءة المحطات ، إلى جانب التنسيق المستمر بين قطاعى الرى والكهرباء بما يدعم إحتياجات المزارعين ويحافظ على إستقرار النشاط الزراعى بالمحافظة .