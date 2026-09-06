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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات اللحظات الأخيرة: آيفون 18 برو قادم بمفرده وأول آيفون Fold يرى النور قريباً

هاتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max
هاتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max
لمياء الياسين

تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها الرئيسي القادم "Surprise and shine" لهواتف آيفون في 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن يأتي كل من  هاتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في صدارة الحدث.

كما يُتوقع على نطاق واسع أن تكشف الشركة عن أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُشار إليه في التقارير باسم iPhone Fold أو iPhone Ultra.

أيفون 18 برو 

موعد إطلاق آيفون 18 برو وبرو ماكس

وبينما أكدت أبل موعد مؤتمرها السنوي، إلا أنها لم تعلن رسمياً بعد عن الأسماء أو المواصفات أو الأسعار لهذه الطرازات الجديدة.

وسيكون هذا الحدث هو أول إطلاق رئيسي لهواتف آيفون تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد لآبل، جون تيرنوس.

وتشير التقارير إلى أن أبل قد تغير خطة إطلاق آيفون المعتادة هذا العام، حيث يُتوقع وصول iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في سبتمبر، بينما تشير التقارير إلى تأجيل هاتف iPhone 18 العادي إلى عام 2027.

 

السعر المتوقع  لهاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس

ووفقا للتسريبات، تشير التقارير إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro قد تكلف أكثر من سابقتها بسبب ارتفاع تكاليف المكونات وزيادة متطلبات الذاكرة.

من المتوقع أيضاً أن يكون هذا الطراز القابل للطي أغلى هاتف آيفون وقد تم إصداره على الإطلاق، حيث تشير الشائعات إلى سعر يتراوح بين 1800 و2500 دولار أمريكي. 

أما عن مواصفات الشاشة والتصميم المتوقع لهاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس، فمن المتوقع أن يحتفظ iPhone 18 Pro بشاشة قياس 6.3 بوصة، بينما يستمر إصدار Pro Max بشاشة 6.9 بوصة. 

ومن المتوقع أن يأتي كلاهما بشاشات OLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

أيفون 18 برو -

كما تدعي بعض التقارير أن أبل قد تتجه نحو تقنية التعرف على الوجه المدمجة أسفل الشاشة (under-display Face ID)، على الرغم من أن هذا يظل غير مؤكد.


ميزات التصوير لهاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس

من المتوقع أن تستمر طرازات iPhone 18 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية. وتشير التقارير إلى ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، بينما قد تتلقى الكاميرا الأمامية ترقية إلى 24 ميجابكسل.

قد يكون التغيير الأكبر في الكاميرا هو الكاميرا الرئيسية ذات "فتحة العدسة المتغيرة" (variable-aperture)، والتي ستسمح للعدسة بالتحكم في كمية الضوء التي تدخل الكاميرا، ما قد يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الميزة قد تقتصر على طراز Pro Max حصراً.

طرازات iPhone 18 Pro

شريحة A20 Pro والترقيات الأخرى المتوقعة

أما عن ميزات التصوير في الهاتف، فمن المتوقع  أن تستخدم سلسلة iPhone 18 Pro شريحة A20 Pro من أبل، والمبنية بحسب التقارير على عملية تصنيع بدقة 2 نانومتر. 

كما تشير التسريبات إلى ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومودم C2 من أبل.

ومن المتوقع أيضاً أن يجلب المعالج الجديد تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة.

ويدعي تقرير حديث آخر أن iPhone 18 Pro قد يشهد زيادة بنسبة 18% في أداء الرسوميات، على الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومات رسمياً.

تُشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يستخدم تصميماً قابلاً للطي على شكل كتاب بشاشة يبلغ حجمها حوالي 7.8 بوصة عند فتحها وشاشة غطاء أصغر تبلغ حوالي 5.5 بوصة، كما قد يبلغ سمكه حوالي 4.5 مم عند فرده.

من المتوقع أن يستخدم الهاتف القابل للطي كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل وقد يحتوي على كاميرتين أماميتين. 

وتشير التقارير أيضاً إلى أن أبل قد تستخدم بصمة الإصبع (Touch ID) بدلاً من ميزة التعرف على الوجه (Face ID) على الطراز القابل للطي.

ما قد تعلن عنه أبل أيضاً في 9 سبتمبر

من المتوقع أن يركز حدث 9 سبتمبر على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وأول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، ومن المرجح أيضاً أن تعلن شركة أبل عن طرازات جديدة من ساعات أبل (Apple Watch) وسماعات (AirPods) خلال الحدث.
 

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