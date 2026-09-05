دليل شامل يكشف أجهزة آبل المرتقبة في مؤتمر 9 سبتمبر بقيادة جون تيرنوس

نشر موقع MacRumors التقني دليلاً شاملاً يستعرض كافة الأجهزة والمنتجات الجديدة التي تعتزم شركة "آبل" (Apple) الكشف عنها خلال مؤتمرها السنوي المزمع عقده يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تحت شعار "Surprise and Shine"، والذي يمثل أول حدث رسمي يقوده الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس بعد تنحي تيم كوك.

هاتف iPhone Ultra القابل للطي

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة جولي كلوفر، أن الحدث سيشهد تدشين أول هاتف قابل للطي من آبل تحت اسم "iPhone Ultra"؛ ويأتي بتصميم دفتري يضم شاشة غطاء خارجية قياس 5.5 بوصة وشاشة داخلية مرنة قياس 7.8 بوصة، مع مفصلة متينة من المعدن السائل لتقليص تجاعيد الطي.

ويصل سمك الجهاز عند فتحه إلى 4.5 ملم فقط (و9 ملم عند طيه)، مما فرض التخلي عن بصمة الوجه والاعتماد على مستشعر "Touch ID" في الزر الجانبي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدون عدسة تقريب، وبطارية تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير، ومعالج "A20 Pro" بدقة 2 نانومتر، وبسعر يبدأ من 2000 إلى 2500 دولار.

سلسلة هواتف iPhone 18 Pro

أشار المصدر إلى أن طرازي "iPhone 18 Pro" (بشاشة 6.3 بوصة) و"iPhone 18 Pro Max" (بشاشة 6.9 بوصة) سيحصلان على شاشات "LTPO+" أكثر كفاءة ومساحة أصغر للجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)، مع معالج A20 Pro ومودم الاتصال الداخلي "C2".

وتعد الترقية الأبرز إضافة كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة (Variable aperture) لتحكم يشبه الكاميرات الاحترافية في الإضاءة وعزل الخلفية، مع بطارية ضخمة لطراز Pro Max تبلغ 5567 مللي أمبير، وألوان جديدة تشمل العنابي الداكن والأزرق الفاتح والفضي، وسط توقعات بزيادة سعرية تتراوح بين 100 إلى 300 دولار.

ساعات Apple Watch Series 12

بيّن تقرير موقع MacRumors أن المؤتمر سيشهد تقديم ساعة "Apple Watch Series 12" مع احتمال عودة هيكل السيراميك الفاخر ودعم التتبع المستمر للنبض طوال اليوم لتقديم مؤشرات عافية متقدمة، بالتوازي مع إطلاق ساعة "Apple Watch Ultra 4" بمعالج أسرع.

كما تستعد آبل لطرح طرازين من سماعات "AirPods 5" اللاسلكية بشريحة "H3" الجديدة (بنسخة تدعم إلغاء الضوضاء وأخرى عادية)، فضلاً عن احتمال استعراض شاشة التحكم المنزلي الذكي (Home Hub) وجهاز "Apple TV 4K".

الأجهزة المؤجلة ومواعيد الحجز والبيع في المتاجر

ذكر التقرير أن آبل قررت تأجيل الطراز الأساسي "iPhone 18" ونسخة "iPhone 18e" و"iPhone Air 2" حتى ربيع عام 2027 للتركيز على الفئات الرائدة. ومن المنتظر فتح باب الطلبات المسبقة لهواتف iPhone 18 Pro وهاتف iPhone Ultra يوم السبت 12 سبتمبر لتفادي مصادفة تاريخ 11 سبتمبر، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في المتاجر يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بالتزامن مع إطلاق التحديث البرمجي "iOS 27" بميزات ذكاء اصطناعي موسعة.