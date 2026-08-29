خلف الكواليس.. أسرار لم تعلنها آبل رسميا عن حاسوب Mac mini بمعالج M6

كشف تقرير تحليلي نشره موقع 9to5Mac التقني عن ثلاثة تفاصيل ومواصفات عتادية وبرمجية جوهرية لم تسلط شركة "آبل" (Apple) الضوء عليها خلال الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من حاسوبها المكتبي "Mac mini" المزود بمعالجي M6 وM5 Pro، وتتعلق بسرعة نقل بيانات الذاكرة، وشريحة الاتصال المنزلي الذكي، ونظام التشغيل المثبت مسبقاً على الجهاز.

تباين النطاق الترددي للذاكرة العشوائية حسب سعة RAM والمعالج

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رايان كريستوفل، أن التدقيق في المواصفات التقنية الدقيقة لحاسوب Mac mini أظهر أن النطاق الترددي للذاكرة يختلف باختلاف سعة الذاكرة العشوائية المختارة عند الشراء؛ حيث يقدم الطراز الأساسي المزود بمعالج M6 وذاكرة 16 جيجابايت نطاقاً ترددياً يبلغ 153 جيجابايت/ثانية، بينما ترتفع هذه السرعة تلقائياً إلى 170 جيجابايت/ثانية عند الترقية إلى سعة 24 أو 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وفي المقابل، يمنح اختيار طراز معالج "M5 Pro" أقصى نطاق ترددي ممكن للذاكرة ويصل إلى 307 جيجابايت/ثانية، ورغم أن جميع هذه التكوينات تمثل قفزة واضحة مقارنة بأجهزة الجيل السابق M4، إلا أن سعة الذاكرة باتت تحدد سرعة المعالجة ونقل البيانات في المهام الثقيلة.

شريحة N1 ودعم بروتوكول Thread لشبكات المنزل الذكي

أشار المصدر إلى أن آبل ركزت في بيانها الصحفي على دعم شبكات "Wi-Fi 7" وتقنية بلوتوث 6 كترقية من معايير Wi-Fi 6E وبلوتوث 5.3 في الجيل السابق، لكن المواصفات التفصيلية أظهرت تزويد الجهاز بشريحة الاتصال اللاسلكي "Apple N1" المصممة داخلياً.

وبفضل هذه الشريحة، يدعم جهاز Mac mini بروتوكول الشبكات المنزلية "Thread" للمرة الأولى في تاريخ أجهزة الماك، وهو البروتوكول الذي اعتمدته هواتف آيفون منذ طراز iPhone 15 Pro لربط ملحقات وأجهزة المنزل الذكي ومنظومة "HomeKit" بأعلى درجات الاستقرار والاستجابة السريعة دون استهلاك زائد للطاقة.

تثبيت نظام macOS Golden Gate مسبقاً ومواعيد الشحن

اوضح تقرير موقع 9to5Mac أن آبل أكدت للصحفي جون جروبر أن حواسيب Mac mini M6 ستصل للمشترين محملة مسبقاً بأحدث إصدار من نظام التشغيل "macOS Golden Gate" (macOS 27)، تزامناً مع تحديد موعد بدء شحن الأجهزة في 22 سبتمبر المقبل، بعد أسبوع تقريباً من الإطلاق العام للنظام والمقرر في 14 سبتمبر، مع فتح باب الحجز المسبق حالياً بأسعار تبدأ من 899 دولاراً.

انعكاسات المواصفات الخفية على تجربة المستخدمين والمطورين

ذكرت المصادر التقنية أن هذه التفاصيل غير المعلنة تكتسب أهمية بالغة للمحترفين والمطورين ومقتني أجهزة المنازل الذكية؛ إذ تتيح سرعات الذاكرة الأعلى في طرازات 24 جيجابايت وM5 Pro أداءً أسرع في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المونتاج والتصميم، بينما يحول دعم بروتوكول Thread الجهاز المكتبي الصغير إلى موجه شبكي مركزي دائم الاتصال لإدارة كافة الملحقات الذكية بكفاءة عالية.