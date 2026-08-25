قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب
إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات شاملة تكشف أسرار ساعة آبل سيريس 12 المنتظرة

Apple
Apple
احمد الشريف

استعرض تقرير تقني نشره موقع MacRumors المتخصص في أخبار شركة "آبل" (Apple) المواصفات الكاملة والترقيات الداخلية المتوقعة للجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 12"، والمقرر الإعلان عنها رسمياً خلال مؤتمر الشركة السنوي الشهر المقبل إلى جانب سلسلة هواتف iPhone 18 وهاتفها القابل للطي المرتقب "iPhone Ultra".

معالج جديد كلياً وتحسينات ملموسة في عمر البطارية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب هارتلي تشارلتون استناداً إلى تسريبات الشفرات البرمجية الداخلية لآبل وبيانات الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، أن ساعة Series 12 ستحصل على أول ترقية حقيقية وجوهرية للمعالج منذ سنوات عبر شريحة جديدة كلياً (يُرجح تسميتها S11 أو S12)، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الاعتماد على معالجات S9 وS10 المتطابقة وظيفياً في الأجيال السابقة. 

وتمنح آبل الأولوية لزيادة حجم البطارية الفعلي داخل الهيكل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، لتتجاوز المعدلات الحالية لساعة Series 11 البالغة 24 ساعة من الاستخدام العادي و38 ساعة في نمط توفير الطاقة المخصص.

مستشعرات صحية متقدمة وتنبيهات قياس ضغط الدم

أشار المصدر إلى أن الترقية الصحية الأبرز تتمثل في إضافة ميزة متطورة لتنبيهات ضغط الدم تنتظر الاعتماد والتصريح الرسمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لتبني على ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم التي قُدمت العام الماضي. 

كما كشفت بيانات منصة "DigiTimes" أن طرازات الفئة العليا من الساعة ستحصل على حزمة استشعار بيومترية متقدمة تتألف من 8 مستشعرات موزعة في حلقة دائرية على الغطاء الخلفي لتعزيز دقة قراءة المؤشرات الحيوية ومعدل اللياقة البدنية ومراقبة جودة النوم بدقة متناهية.

عودة هيكل السيراميك وحقيقة مستشعر بصمة الإصبع

واوضح تقرير موقع MacRumors أن آبل تتجه لإعادة تقديم خيار الهيكل المصنوع من السيراميك الفاخر لأول مرة منذ عام 2020 ليوفر فئة راقية تعلو هياكل التيتانيوم والألومنيوم، مع الاحتفاظ بالتصميم الخارجي الحالي للعام الثالث على التوالي. 

وفند التقرير الشائعات المرتبطة بدمج بصمة الإصبع "Touch ID" أسفل الشاشة أو وضع مستشعرات صحية داخل الأساور، مؤكداً عدم ملاءمتها للمساحة الداخلية المخصصة لتكبير البطارية ولتجنب زيادة التكلفة الإنتاجية وسعر البيع النهائي.

تشكيلة الساعات الذكية المرتقبة في مؤتمر سبتمبر

ذكرت المصادر التقنية أن فعاليات المؤتمر القادم ستشهد الكشف عن ساعة Apple Watch Series 12 بالتزامن مع إطلاق الجيل الرياضي المتقدم "Apple Watch Ultra 4" وتشكيلة جديدة من الألوان والأحزمة العصرية، بينما يُستبعد طرح جيل جديد من الفئة الاقتصادية "Apple Watch SE 3" خلال العام الجاري لتأجيل ترقيتها لموعد لاحق، مما يركز اهتمام المستهلكين على التحديثات الداخلية المتقدمة.

Apple Apple Watch Series 12 iPhone 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

ترشيحاتنا

حفل تخريج دورة المقبلين على الزواج

رئيس المعاهد الأزهرية: دورات تأهيل المقبلين على الزواج خطوة مهمة للارتقاء بالإنسان

دار الإفتاء

ما حكم التعزية بقول "الله يعزيك"؟.. الإفتاء: يُفضل استعمال ما ورد في السُنة

مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث

انعقاد مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث بمسجد الحسين

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد