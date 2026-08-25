تسريبات شاملة تكشف أسرار ساعة آبل سيريس 12 المنتظرة

استعرض تقرير تقني نشره موقع MacRumors المتخصص في أخبار شركة "آبل" (Apple) المواصفات الكاملة والترقيات الداخلية المتوقعة للجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 12"، والمقرر الإعلان عنها رسمياً خلال مؤتمر الشركة السنوي الشهر المقبل إلى جانب سلسلة هواتف iPhone 18 وهاتفها القابل للطي المرتقب "iPhone Ultra".

معالج جديد كلياً وتحسينات ملموسة في عمر البطارية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب هارتلي تشارلتون استناداً إلى تسريبات الشفرات البرمجية الداخلية لآبل وبيانات الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، أن ساعة Series 12 ستحصل على أول ترقية حقيقية وجوهرية للمعالج منذ سنوات عبر شريحة جديدة كلياً (يُرجح تسميتها S11 أو S12)، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الاعتماد على معالجات S9 وS10 المتطابقة وظيفياً في الأجيال السابقة.

وتمنح آبل الأولوية لزيادة حجم البطارية الفعلي داخل الهيكل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، لتتجاوز المعدلات الحالية لساعة Series 11 البالغة 24 ساعة من الاستخدام العادي و38 ساعة في نمط توفير الطاقة المخصص.

مستشعرات صحية متقدمة وتنبيهات قياس ضغط الدم

أشار المصدر إلى أن الترقية الصحية الأبرز تتمثل في إضافة ميزة متطورة لتنبيهات ضغط الدم تنتظر الاعتماد والتصريح الرسمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لتبني على ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم التي قُدمت العام الماضي.

كما كشفت بيانات منصة "DigiTimes" أن طرازات الفئة العليا من الساعة ستحصل على حزمة استشعار بيومترية متقدمة تتألف من 8 مستشعرات موزعة في حلقة دائرية على الغطاء الخلفي لتعزيز دقة قراءة المؤشرات الحيوية ومعدل اللياقة البدنية ومراقبة جودة النوم بدقة متناهية.

عودة هيكل السيراميك وحقيقة مستشعر بصمة الإصبع

واوضح تقرير موقع MacRumors أن آبل تتجه لإعادة تقديم خيار الهيكل المصنوع من السيراميك الفاخر لأول مرة منذ عام 2020 ليوفر فئة راقية تعلو هياكل التيتانيوم والألومنيوم، مع الاحتفاظ بالتصميم الخارجي الحالي للعام الثالث على التوالي.

وفند التقرير الشائعات المرتبطة بدمج بصمة الإصبع "Touch ID" أسفل الشاشة أو وضع مستشعرات صحية داخل الأساور، مؤكداً عدم ملاءمتها للمساحة الداخلية المخصصة لتكبير البطارية ولتجنب زيادة التكلفة الإنتاجية وسعر البيع النهائي.

تشكيلة الساعات الذكية المرتقبة في مؤتمر سبتمبر

ذكرت المصادر التقنية أن فعاليات المؤتمر القادم ستشهد الكشف عن ساعة Apple Watch Series 12 بالتزامن مع إطلاق الجيل الرياضي المتقدم "Apple Watch Ultra 4" وتشكيلة جديدة من الألوان والأحزمة العصرية، بينما يُستبعد طرح جيل جديد من الفئة الاقتصادية "Apple Watch SE 3" خلال العام الجاري لتأجيل ترقيتها لموعد لاحق، مما يركز اهتمام المستهلكين على التحديثات الداخلية المتقدمة.