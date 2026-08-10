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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة آبل بدون شاشة.. آبل تخطط لأكبر ثورة وتغيير شامل في تاريخ Apple Watch

ساعة Apple Watch Series 12
ساعة Apple Watch Series 12
لمياء الياسين

تستعد شركة آبل لإحداث تغيير جذري هو الأكبر من نوعه في تاريخ تشكيلة ساعاتها الذكية؛ فبينما يترقب السوق إطلاق ساعة Apple Watch Series 12 وWatch Ultra 4 في سبتمبر المقبل ب ترقيات تركز على الأداء، كشف تقرير جديد عن خطط طموحة لإعادة هندسة الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل خلال الأعوام القادمة.

خيارات فاخرة 

ووفقاً لما أورده المحلل الشهير "مارك جورمان" إليك أهم مواصفات الساعة فقد تدرس آبل إعادة طرح الهياكل الخارجية المصنوعة من السيراميك بحلول عام 2027، إلى جانب تقديم خيارات فاخرة جديدة تنضم لطرازات "ألترا" و"هيرميس"، بالتوازي مع تطوير نسخ أكثر ملاءمة للميزانية بجانب طرازات SE الاقتصادية وفي خطوة غير متوقعة، تخطط آبل لمنافسة الأجهزة الخفيفة والأقل تكلفة في السوق مثل Fitbit Air من جوجل وCirca من جارمن، عبر دراسة إطلاق طراز ذكي يعتمد على تتبع الصحة واللياقة البدنية بالكامل دون الحاجة لشاشة عرض و رغم استبعاد طرح شاشة دائرية بالكامل في الوقت الحالي، إلا أن التقرير يؤكد رغبة آبل في اختبار أبعاد وأنواع جديدة من الشاشات لتحديث مظهر الساعة الذي حافظ على هويته لسنوات.

مرونة أكبر

تأتي هذه التحركات مدعومة بإعفاء الساعات الذكية مؤخراً من القواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن البطاريات، مما يمنح مهندسي آبل مرونة أكبر في ابتكار هياكل نحيفة وتقنيات متطورة للصحة واللياقة البدنية دون قيود التصميم التقليدية.
 

شركة آبل ساعة Apple Watch Series 12 الساعات الذكية تقنيات متطورة اللياقة البدنية مواصفات الساعة

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