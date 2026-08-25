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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكتسح آبل: معالج Xring O3 يسجل 5 مليون نقطة في AnTuTu

معالج XRing O3
معالج XRing O3
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي معالج XRing O3، وتزعم أنه أسرع معالج على شريحة واحدة للهواتف الذكية، حيث حقق أكثر من 5 ملايين نقطة في اختبار AnTuTu وقد تم إطلاق معالج XRing o3 كأسرع معالج للهواتف الذكية حاليًا 

تشير التقارير إلى أن وحدة معالجة الرسومات (GPU) فيه تتفوق على وحدات معالجة الرسومات المنافسة في الأجهزة المحمولة بفارق كبير، بينما يبدو أن وحدة المعالجة المركزية (CPU) فيه تنافس وحدة M4 من آبل من حيث الإنتاجية. كما أنه أول معالج SoC يدعم ذاكرة LPDDR6.

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يستخدم المعالج تصميمًا يعتمد على أنوية كبيرة بالكامل، يتألف من نواتين C1-Ultra تعملان بتردد يصل إلى 4.35 جيجاهرتز، وأربع أنوية C1-Premium بتردد يصل إلى 3.68 جيجاهرتز، وأربع أنوية C1-Pro بتردد يصل إلى 3.15 جيجاهرتز. تُصنّف شاومي النواتين Ultra والأربع أنوية Premium ضمن ستة أنوية "كبيرة جدًا"، بينما تُصنّف أنوية Pro الأربعة ضمن أربعة أنوية "كبيرة".

تتضمن وحدة المعالجة المركزية ذاكرة تخزين مؤقتة خاصة من المستوى الثاني (L2) بسعة 12 ميجابايت، وذاكرة تخزين مؤقتة مشتركة من المستوى الثالث (L3) بسعة 16 ميجابايت، وذاكرة تخزين مؤقتة من نوع SLC بسعة 16 ميجابايت، ليصبح إجمالي سعة التخزين المؤقتة المدمجة 44 ميجابايت. 

تضمنت أرقام الأداء التي تم الإعلان عنها خلال الفعالية تسجيل المعالج 3945 نقطة في اختبار النواة الواحدة و15221 نقطة في اختبار النوى المتعددة على منصة Geekbench 6.5. وتقول شاومي إن هذه النتائج أعلى بنسبة 31% و61% على التوالي من نتائج معالج XRing O1 الأقدم 

تؤكد أن أداء المعالج في اختبار النوى المتعددة يتصدر سوق معالجات الهواتف المحمولة، حيث يتفوق حتى على معالج Apple M4 في اختبارات الأداء . وتزعم شاومي أن استهلاك الطاقة ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 25% في ظل الأحمال المنخفضة إلى المتوسطة مقارنةً بالجيل السابق. كما سجل المعالج 5228014 نقطة على منصة AnTuTu V11.

شركة شاومي هاتف XRing O3 هواتف الذكية معالجة الرسومات الأجهزة المحمولة

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