أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لأوكرانيا وتناشد رعاياها بسرعة المغادرة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في كييف، أوكرانيا، تحذيراً للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا .

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها : وفي حال وجود أي مواطن أمريكي في أوكرانيا، ننصحه بالاستعداد لمغادرة البلاد فوراً.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف عدد من المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، بينها ناقلة وقود في ميناء "إزمايل"، ومستودعات ومركز لوجستي وورشة لتجميع الطائرات المسيّرة في ميناء أوديسا.

وذكرت الوزارة - في بيان، لها - ، واصلت القوات المسلحة الروسية شن غارات جوية جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومراكز الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى الموانئ والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم استهداف باستخدام طائرات مسيّرة هجومية منشأة صناعية في منطقة فيليكا ألكسندريفكا في مقاطعة كييف، تابعة لشركة "أوكر ديفنس كومباني" وتنتج منظومات روبوتية أرضية للاستطلاع والهجوم، من بينها منظومتا "ليوت" و"خيزاك".

وأكد أنه تم استهداف مركز للنقل والخدمات اللوجستية في مدينة بروفاري (مجمع رافين أوكرانيا للنقل والدعم اللوجستي)، لافتًا إلى أنه يُستخدم لتخزين وتوزيع مكونات الطائرات المسيّرة، بما في ذلك المسيّرات من نوع الطائرات.

وأوضح البيان أنه "في مقاطعة أوديسا، الضربات طالت ميناء /إزمايل/، حيث تم استهداف ناقلة كانت تفرغ شحنة من مواد الوقود والزيوت، إضافة إلى خزانين للوقود، للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان أن "الضربات في ميناء أوديسا استهدفت 7 مستودعات تحتوي على معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب ورشة لتجميع الطائرات المسيَّرة".