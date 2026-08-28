وزير خارجية أوكرانيا: يجب استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن كييف وبقية أوروبا

قال وزير خارجية أوكرانيا إن الأصول الروسية المجمدة يجب استخدامها لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية دول أوروبا، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 512 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة استهدفت عددًا من المقاطعات جنوب غربي روسيا، من بينها بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفلاديمير وفورونيج وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وبنزا وروستوف وريازان وساراتوف وتامبوف وتولا وياروسلافل وموسكو، إلى جانب إقليم كراسنودار وجمهورية القرم والبحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق روسية بصورة شبه يومية، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الروسي عملياته العسكرية، مؤكدًا أن الهدف المعلن هو إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما يشمل المناطق التي تعتبرها موسكو جزءًا من أراضيها.