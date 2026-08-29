الداخلية تكشف تفاصيل حريق بورتو مارينا : ماس كهربائي وراء اشتعال سور شجري

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشوب حريق داخل إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أن الفحص كشف نشوب حريق محدود في سور شجري بمدخل القرية، يبلغ طوله نحو 4 أمتار وعرضه مترًا ونصف المتر.

وأشارت الداخلية إلى أن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي بجهاز رش الناموس ووصلات الإضاءة الموجودة بالسور، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق في حينه دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي تلفيات باستثناء السور الشجري محل الحريق، مشيرة إلى السيطرة على الواقعة والتعامل معها دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء القرية