آبل تحدد موعد مؤتمرها الجديد لعام 2026.. إليك ما ستعلن عنه

حددت شركة آبل، موعد مؤتمرها الخريفي لعام 2026، والمقرر عقده في 9 سبتمبر المقبل، تحت شعار Surprise and shine، في حدث سيكون أيضا أول مؤتمر رئيسي للشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي من المقرر أن يخلف تيم كوك في منصبه اعتبارا من 1 سبتمبر.

آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max في الصدارة



ومن المتوقع أن تركز أبرز إعلانات المؤتمر على سلسلة iPhone 18، وعلى رأسها هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وبحسب التسريبات، سيحافظ الهاتفان على تصميم قريب من طرازات آيفون الحالية، مع تركيز معظم التحديثات على المكونات الداخلية والأداء.

ومن المتوقع أن يعمل كلا الهاتفين بمعالج A20 Pro الجديد من آبل، المصنع باستخدام تقنية 2 نانومتر، في خطوة قد توفر تحسينات على مستوى الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما تشير التقارير إلى أن الكاميرا الرئيسية قد تحصل على عدسة بفتحة متغيرة، بينما تستعد آبل لطرح مودم C2 من تطويرها الخاص، في إطار مواصلة الشركة تقليل اعتمادها على مودمات الشركات الأخرى.

iPhone 18 Pro

أما الإصداران القياسيان iPhone 18 وiPhone 18e، فمن المتوقع ألا يظهرا خلال مؤتمر سبتمبر، على أن يتم إطلاقهما بشكل منفصل في ربيع 2027.

أول آيفون قابل للطي من آبل



قد يكون الإعلان الأكثر إثارة خلال الحدث هو الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة.

ووفقا للتقارير المتداولة، سيأتي الهاتف بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية كبيرة بقياس 7.6 بوصة، مع تصميم يعتمد على الطي إلى الداخل.

ومن المتوقع أن يستخدم الهاتف إطارا مصنوعا من التيتانيوم، بينما يقال إن آبل بذلت جهودا كبيرة لتقليل أثر الطية في منتصف الشاشة، وهي إحدى أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه العديد من الهواتف القابلة للطي.

لكن السعي للوصول إلى تصميم نحيف قد يدفع آبل إلى تقديم بعض التنازلات. وتشير التقارير إلى إمكانية الاستغناء عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر التشغيل.

كما يتوقع أن يعتمد نظام الكاميرات الخلفية على مستشعرين فقط بدلا من ثلاثة، في محاولة لتقليل سمك الجهاز.

آيفون قابل للطي

تحديثات جديدة لـ Apple Watch وiPad mini



لن تقتصر الإعلانات على آيفون، إذ من المتوقع أن تحصل تشكيلة Apple Watch على تحديثات محدودة هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 سيحصلان على معالجات أسرع ومستشعرات صحية محدثة، دون تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي.

كما قد تكشف آبل خلال الحدث عن مجموعة من منتجات المنزل الذكي، من بينها إصدار محدث من Apple TV 4K وHomePod mini.

وقد يشهد الحدث أيضا الظهور الأول لجهاز Home Hub الذي طال الحديث عنه، والذي يتوقع أن يأتي بشاشة قياس 7 بوصات مع دعم مكالمات الفيديو عبر FaceTime.

iPad mini بشاشة OLED

ومن المنتجات المحتملة كذلك iPad mini من الجيل الثامن، الذي قد يحصل على واحدة من أبرز الترقيات في تاريخ السلسلة، والمتمثلة في الانتقال إلى شاشة OLED بدلا من تقنية LCD الحالية.

آبل تكشف مواعيد إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة

من المنتظر أيضا أن تعلن آبل خلال المؤتمر عن مواعيد إطلاق تحديثات أنظمة التشغيل الرئيسية المقبلة، بما في ذلك iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate.

وكما حدث في عدد من مؤتمرات آبل الأخيرة، يتوقع أن يكون المؤتمر الخريفي مسجلا مسبقا بدلا من تقديمه بشكل مباشر أمام الجمهور.

وستتيح الشركة متابعة الحدث عبر موقعها الرسمي، ومنصة يوتيوب، وتطبيق Apple TV.