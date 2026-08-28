قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين لتكليفات الرئيس بالنزول للشارع
انجاز طبي بجامعة الزقازيق.. استئصال ورم ضخم من صدر طفلة
حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور
من عجز 6 آلاف ميجاوات إلى أحمال تجاوزت 40 ألفًا.. بالأرقام كيف أعادت مصر بناء قطاع الكهرباء؟
قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري
ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في شمال نيبال لـ 489 شخصا
تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية
مرونة في تغيير المسار.. خبير يكشف طريقة حساب مجموع البكالوريا وفرص التحسين
هل يهاجم الرجال الخضر الصغار حلف الناتو من الداخل؟.. مخاوف غربية من سيناريو قرم جديد
اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وأماكن مكاتب الاشتراكات
صلاح يكتب أول فصول الحكاية في تركيا.. هدف عالمي وجائزة مبكرة في ليلة استثنائية
هل السالمونيلا تأتي من البيض والدواجن؟.. الصحة تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات أوكرانيا تستهدف موسكو.. وإحدى أكبر مصافي النفط الروسية في ياروسلافل

مصفاة نفط في ياروسلافل
مصفاة نفط في ياروسلافل
خاطر عبادة

أفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن شهود عيان، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت موسكو والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مصفاة ياروسلافل النفطية، وهي واحدة من أكبر منشآت معالجة النفط في روسيا، خلال ليلة 28 أغسطس.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "سوبرنوفا+" الروسية على تطبيق تيليجرام يُظهر حريقين منفصلين على الأقل مشتعلين في محيط المصنع.

وقد حدد محللو الاستخبارات مفتوحة المصدر من وكالة الأنباء الروسية المستقلة "أسترا" موقع الفيديو في منطقة ديادكوفو بمدينة ياروسلافل، وتعرفوا على المنشأة على أنها مصفاة "سلافنفت-يانوس".

ثامن هجوم على مصفاة النفط في 2026

وفقا لصحيفة كييف اندبندنت الأوكرانية، يمثل الهجوم الأخير الهجوم الثامن على مصفاة سلافنفت-يانوس في عام 2026، والتي استُهدفت مراراً في هجمات أوكرانية سابقة، بما في ذلك في 6 أغسطس، و16 يوليو، و6 يوليو، و22 مايو، و8 مايو، و26 أبريل، و28 مارس.

تقوم مصفاة سلافنفت-يانوس ، التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترًا (150 ميلًا) شمال شرق موسكو وعلى بعد حوالي 700 كيلومتر (435 ميلًا) من الحدود الأوكرانية، بمعالجة حوالي 15 مليون طن من النفط سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر خمس مصافي نفط في روسيا.

ينتج المصنع البنزين، ووقود الديزل، وكيروسين الطائرات، والزيوت، والبيتومين، والغازات المسالة، وزيت الوقود. وهو يُعدّ المرفق التكريري الرئيسي لشركة سلافنفت، التي تسيطر عليها بشكل مشترك شركتا الطاقة الروسيتان الحكوميتان روسنفت وغازبروم.

في وقت سابق، أبلغ حاكم مقاطعة ياروسلافل، ميخائيل إيفراييف، عن وجود تهديد من طائرات مسيرة في المنطقة، وتم تقييد حركة المرور باتجاه موسكو، كما تم تعديل مسارات النقل العام عقب الهجوم.

وقال إيفراييف إن هجوماً بطائرة مسيرة على المنطقة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 آخرين. ووفقاً للمحافظ، أصيب 10 أشخاص عندما سقطت شظايا طائرة مسيرة على حافلة.

وأضاف إيفراييف أن الحطام سقط أيضاً على البنية التحتية الصناعية والمناطق السكنية والمتاجر، دون تحديد المرافق أو المناطق المتضررة.

استهداف موسكو

وفي مناطق أخرى من روسيا ، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات على العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو.

أفادت وكالة أسترا للأنباء بتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق بلدة بافلوفسكي بوساد، الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومتراً (40 ميلاً) شرق موسكو. وأضافت الوكالة أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

تواصل كييف استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية باعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً ، مبررة ذلك بأنها توفر منشآت النفط الوقود للقوات الروسية وتدر عائدات تساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

روسيا مسيرات أوكرانيا موسكو مصفاة نفط روسية ياروسلافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

ترشيحاتنا

إسرائيل

الفيحاء للدراسات الإستراتيجية: إسرائيل تتوسع خارج الخط الأصفر.. وقرار 1701 أمام اختبار الواقع بلبنان

نتنياهو

نتنياهو يدعو بن جفير وسموتريتش إلى اجتماع الأحد

منتخب اليد قادر على المنافسة

محلل رياضي: منتخب اليد قادر على حصد ذهبية البحر المتوسط.. وإعداد تقارير شاملة عن أداء اللاعبين

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد