مسيرات أوكرانيا تستهدف موسكو.. وإحدى أكبر مصافي النفط الروسية في ياروسلافل

أفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن شهود عيان، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت موسكو والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مصفاة ياروسلافل النفطية، وهي واحدة من أكبر منشآت معالجة النفط في روسيا، خلال ليلة 28 أغسطس.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "سوبرنوفا+" الروسية على تطبيق تيليجرام يُظهر حريقين منفصلين على الأقل مشتعلين في محيط المصنع.

وقد حدد محللو الاستخبارات مفتوحة المصدر من وكالة الأنباء الروسية المستقلة "أسترا" موقع الفيديو في منطقة ديادكوفو بمدينة ياروسلافل، وتعرفوا على المنشأة على أنها مصفاة "سلافنفت-يانوس".

ثامن هجوم على مصفاة النفط في 2026

وفقا لصحيفة كييف اندبندنت الأوكرانية، يمثل الهجوم الأخير الهجوم الثامن على مصفاة سلافنفت-يانوس في عام 2026، والتي استُهدفت مراراً في هجمات أوكرانية سابقة، بما في ذلك في 6 أغسطس، و16 يوليو، و6 يوليو، و22 مايو، و8 مايو، و26 أبريل، و28 مارس.

تقوم مصفاة سلافنفت-يانوس ، التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترًا (150 ميلًا) شمال شرق موسكو وعلى بعد حوالي 700 كيلومتر (435 ميلًا) من الحدود الأوكرانية، بمعالجة حوالي 15 مليون طن من النفط سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر خمس مصافي نفط في روسيا.

ينتج المصنع البنزين، ووقود الديزل، وكيروسين الطائرات، والزيوت، والبيتومين، والغازات المسالة، وزيت الوقود. وهو يُعدّ المرفق التكريري الرئيسي لشركة سلافنفت، التي تسيطر عليها بشكل مشترك شركتا الطاقة الروسيتان الحكوميتان روسنفت وغازبروم.

في وقت سابق، أبلغ حاكم مقاطعة ياروسلافل، ميخائيل إيفراييف، عن وجود تهديد من طائرات مسيرة في المنطقة، وتم تقييد حركة المرور باتجاه موسكو، كما تم تعديل مسارات النقل العام عقب الهجوم.

وقال إيفراييف إن هجوماً بطائرة مسيرة على المنطقة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 آخرين. ووفقاً للمحافظ، أصيب 10 أشخاص عندما سقطت شظايا طائرة مسيرة على حافلة.

وأضاف إيفراييف أن الحطام سقط أيضاً على البنية التحتية الصناعية والمناطق السكنية والمتاجر، دون تحديد المرافق أو المناطق المتضررة.

استهداف موسكو

وفي مناطق أخرى من روسيا ، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات على العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو.

أفادت وكالة أسترا للأنباء بتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق بلدة بافلوفسكي بوساد، الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومتراً (40 ميلاً) شرق موسكو. وأضافت الوكالة أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

تواصل كييف استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية باعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً ، مبررة ذلك بأنها توفر منشآت النفط الوقود للقوات الروسية وتدر عائدات تساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.