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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بموسكو يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية

سفير مصر بموسكو يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية
سفير مصر بموسكو يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية
أ ش أ

التقى السفير حمدي شعبان ، سفير مصر بموسكو مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

وأكد السفير حمدي شعبان حرص مصر على مواصلة العمل مع الجانب الروسي من أجل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالطرق السلمية، معرباً عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين.

ومن جانبه، أكد الوزير سيرجي لافروف أهمية مواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.

وأشار إلى حرص موسكو على دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

السفير حمدي شعبان سفير مصر بموسكو سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية

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