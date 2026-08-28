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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 20 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) مجانًا، لأكثر من 20 مليون و370 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023 ضمن مبادرات «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعتمد على آلية بسيطة وفعالة تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج الفوري.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة http://81.21.104.211/oncology/online لإجراء الاستبيان المبدئي، مشيرًا إلى أنه في حال سلبية النتيجة يُنصح بالمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي المناسب.

 اكتشاف 132 إصابة بسرطان الرئة، 

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية، أن المبادرة أسفرت عن اكتشاف 132 إصابة بسرطان الرئة، و746 إصابة بسرطان القولون، و259 إصابة بسرطان البروستاتا، و2 حالة مصابة بسرطان عنق الرحم، بجانب إحالة عشرات الآلاف لعيادات الإقلاع عن التدخين.

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الرسمي: www.100millionseha.eg والصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وزارة الصحة والسكان الرئة البروستاتا القولون عنق الرحم

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