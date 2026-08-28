جامعة المنصورة تنظم 4 ندوات توعوية بمعسكر جمصة حول التنمر والمخدرات والتطرف الإلكتروني

نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لمعسكر الطلاب الدائم بمدينة جمصة، أربع ندوات توعوية وثقافية تناولت عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

وتناولت الندوة الأولى، التي جاءت بعنوان (التنمر)، وحاضر فيها الدكتور نشأت منصور أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة، مفهوم التنمر والفرق بينه وبين المزاح، وأسباب انتشاره بين الشباب، ودور الطلاب في مواجهته، إلى جانب أهمية مهارات التواصل واحترام الاختلاف وقبول الآخر، وسبل الإبلاغ عن حالات التنمر ودعم ضحاياها.

كما تناولت ندوة "مخاطر المخدرات والإدمان"، التي حاضر فيها الدكتور نشأت منصور، مفهوم الإدمان وأنواعه، وأسباب ودوافع تعاطي المخدرات، وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، ومخاطرها على الشباب والطلاب، فضلًا عن كيفية التعامل مع الشخص المدمن وتوجيهه للعلاج، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في الوقاية.

وفي ندوة "الولاء والانتماء" استعرض الدكتور إبراهيم حسن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مفهوم الولاء والانتماء وأهميتهما للفرد والمجتمع، والتحديات التي قد تؤثر في هاتين القيمتين لدى الشباب، وسبل تعزيزهما من خلال العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، ودور الجامعة في ترسيخهما لدى الطلاب.

كما ناقشت ندوة "التطرف الإلكتروني"، التي حاضر فيها الشيخ الدكتور سعد عبد الدايم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مفهوم التطرف الإلكتروني وأشكاله، ودور الإنترنت في نشر الأفكار المتطرفة واستقطاب الشباب، وعلامات التعرض للفكر المتطرف، وسبل الوقاية منه وحماية الشباب من الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني.

وتأتي الندوات في إطار البرنامج الصيفي للمعسكر؛ بهدف رفع وعي الطلاب وتعزيز القيم الإيجابية وتنمية قدرتهم على التعامل الواعي مع القضايا والمخاطر التي تواجه الشباب.