فرنسا: إصابة ثلاثة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن نحو 2200 شخص جراء عواصف رعدية شديدة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، اليوم الجمعة، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة في أقاليم لوار بوسط شرق فرنسا، وفال-دو-مارن جنوب شرق باريس، ودوب بشرق البلاد، جراء العواصف الرعدية الشديدة التي اجتاحت مناطق عدة من البلاد منذ أمس الخميس.

وقال نونييز، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن العواصف العنيفة التي عبرت أنحاء البلاد منذ أمس أدت إلى تنفيذ فرق الإنقاذ عدة مئات من التدخلات، مشيرًا إلى أن الوضع كان نشطا بشكل خاص في منطقة إيل-دو-فرانس، التي تضم باريس وضواحيها، وفي شرق وجنوب شرق البلاد.

وأوضح أنه تم تسجيل 80 تدخلا في إقليم سين-إي-مارن الواقع شرق باريس، و120 تدخلا في إقليم فال-دو-مارن الواقع جنوب شرق العاصمة، ولا سيما بسبب سقوط الأشجار.

وأضاف أن نحو 1700 شخص لا يزالون محرومين من التيار الكهربائي في أقاليم شرق فرنسا، فضلا عن 500 آخرين في إقليم ألييه بوسط البلاد.

وأشار وزير الداخلية إلى أن سبعة أقاليم لا تزال، حتى الآن، في حالة تأهب برتقالي تحسبا للعواصف الرعدية، مؤكدا أن أجهزة الدولة ورجال الإطفاء وقوات الأمن الداخلي، الذين أعرب عن شكره لهم، لا يزالون في حالة تعبئة كاملة.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بتعليمات السلطات.