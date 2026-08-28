رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تعازيها في وفاة ملك النرويج

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تعازيها اليوم /الجمعة/ للشعب النرويجي عقب وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الملك هارلد الخامس خدم بلاده لأكثر من ثلاثة عقود بمودة وتواضع وشعور راسخ بالواجب، كما جمع النرويجيين معا في لحظات الفرح والحزن.. معربة عن تضامنها مع زوجته الملكة سونيا وولي العهد والعائلة المالكة وشعب النرويج.

وكان القصر الملكي النرويجي قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى بكتيرية في الدم.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى حكم النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا.