أعلن لاعب النادي المصري عقب فوزه بأفضل لاعب فى مباراة فريقه امام نادى المقاولون العرب و التى انتهت بتحقيق النسور فوزهم الثاني فى دورى اورا اهداء الفوز بالمباراة لجماهير المصري العظيمة



وقال لاعب المصري نجحنا في العودة للمباراة رغم التأخر بهدف.



عقب فوزه بأفضل لاعب محمود حمادة أهدي الفوز بالمباراة لجماهير المصري العظيمة

واكد محمود حمادة ان إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ساعد في عودتنا للقاء سريعًا.



وكشف لاعب المصري ان الكابتن عماد النحاس طالبهم خلال الاستراحة بالهدوء واستغلال الفرص.



ووجه حمادة شكره لجماهير المصري على مؤازرتهم الدائمة للفريق ومساعدتهم للاعبين أكبر حافز لنا لتحقيق الفوز.