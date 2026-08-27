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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وغذائية وعينية للحالات المستحقة

محافظ بورسعيد يستمع للمواطنين ويوجه بالتيسير عليهم واتخاذ إجراءات عاجلة
محافظ بورسعيد يستمع للمواطنين ويوجه بالتيسير عليهم واتخاذ إجراءات عاجلة
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم في مختلف المجالات، والتوجيه بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وعدد من الجهات و الأجهزة التنفيذية  

وخلال اللقاء، سلم المحافظ مساعدات مالية وعينية وغذائية لعدد من الحالات المستحقة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خاصة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية

وشهد اللقاء بحث عدد كبير من الطلبات والشكاوى، من أبرزها:

 شكاوى إنسانية وصحية: مواطن يعول أبناء من ذوي الهمم، وابنًا خضع لزراعة كلى ويحتاج إلى علاج مستمر؛ حيث وجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم وبحث موقف الأسرة صحيًا واجتماعيًا وتوفير سبل المساعدة الممكنة في أسرع وقت

 طلبات فرص عمل ومصدر دخل: عدد من المواطنين، بينهم عمالة غير منتظمة وحالات اجتماعية خاصة، طلبوا توفير فرص عمل أو مشروعات صغيرة؛ ووجه المحافظ بدراسة الحالات وبحث توفير فرص مناسبة ومصادر دخل وفقًا للإمكانات والقواعد المنظمة.

 شكاوى المستحقات المالية: عمال بالجمع المنزلي شكوا من عدم صرف مستحقاتهم؛ ووجه المحافظ بمراجعة كشوف العمالة مع شركة النظافة وصرف المستحقات لمن يثبت استحقاقه

 طلبات السكن وتقنين الأوضاع: عدد من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع مساكن أو التعامل مع مشكلات الإيجار والتصالح؛ ووجه المحافظ بفحص الملفات والمستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 طلبات التعاقد والانتداب: مواطنون حاصلون على مؤهلات جامعية ومتدربون بجهات حكومية تقدموا بطلبات للعمل أو التعاقد والانتداب؛ ووجه المحافظ ببحثها مع الجهات المختصة وفقًا للاحتياجات والضوابط القانونية واتخاذ اللازم

 شكاوى التعليم: طلبات نقل طلاب، وشكوى بشأن مخالفات بإحدى المدارس؛ ووجه المحافظ بفحص الحالات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم

 شكاوى الإشغالات والتراخيص: طلبات خاصة بالأكشاك والحضانات والمحال والإشغالات؛ ووجه المحافظ بالمعاينة ودراسة المواقف وإمكانية تقنين الأوضاع وفقًا للقانون

 شكوى سكان منطقة خان الخليلي: بشأن سوء حالة الممرات وتراكم المخلفات وضعف الإنارة؛ ووجه المحافظ برفع المخلفات فورٱ وتسوية الممرات ومتابعة أعمال الرصف والإنترلوك وصيانة الإنارة

 شكوى سكان مساكن الشاي: بشأن موقف الوحدات السكنية وعقود الانتفاع والإيجارات؛ ووجه المحافظ بفحص الملف كاملًا ومراجعة المستندات والجهات المختصة لبيان الموقف القانوني

محافظ بورسعيد يستمع للمواطنين ويوجه بالتيسير عليهم واتخاذ إجراءات عاجلة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن جميع الطلبات والشكاوى يتم التعامل معها بجدية، مع سرعة بحث الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن أبواب المحافظة مفتوحة للاستماع إلى مشكلاته والعمل على إيجاد حلول واقعية لها

وأوضح المحافظ أن المواطنين الراغبين في لقاء سيادته يمكنهم التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متضمنًا رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، أو إلكترونيًا عبر البريد: [email protected]، مع ضرورة استيفاء البيانات وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

وأكد المحافظ استمرار اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحالات الإنسانية

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