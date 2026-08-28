"صحة شمال سيناء": الكشف علي 80 مواطنا في قافلة طبية بقرية بوسط سيناء

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، إن المديرية نظمت علي مدار يومين قافلة طبية إلي التجمع التنموي بقرية "طيبة التمد" بمركز نخل في منطقة وسط سيناء وأسفرت عن الكشف علي 80 مواطنا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة" .

وأكد وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن القافلة نجحت في تقديم الخدمات الصحية والكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لـ 80 مواطنًا من أهالي التجمع التنموي، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجًا بوسط سيناء.

وأوضح أن القوافل العلاجية تعد إحدى الأدوات الرئيسية للوصول بالخدمات الطبية إلى الأهالي في أماكنهم، تحقيقًا للعدالة الصحية وترسيخًا لاهتمام الدولة بتوفير الرعاية المجانية للجميع، مشيرا إلي أن القافلة شملت تقديم الخدمات في تخصصات "الجلدية ،الباطنة، العظام، النساء والتوليد، بالإضافة إلى تقديم العلاج والفحوصات مجانًا.

وتابع أن القافلة شهدت مشاركة فعالة لخدمات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" والتي قدمت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، الفحص والتقييم لمرضى الاعتلال الكلوي، بخلاف تقديم خدمات التثقيف الصحي وخدمات تنمية الأسرة.

ووجّه وكيل الوزارة باستمرار دفع القوافل الطبية وتوفير الدعم الكامل لها لخدمة أهالي شمال ووسط سيناء في مختلف القرى والوديان، لاسيما المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.