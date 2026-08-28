ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال شمال شرق خان يونس

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استشهد ثلاثة فلسطينيين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المزارعين في بلدة القرارة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين .

وفي الضفة الغربية .. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت وفتشت عددا من المنازل وحققت مع المواطنين ميدانيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المعصرة وداهمت وفتشت منزل الأسير المحرر المبعد محمد زواهرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.