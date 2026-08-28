سفارة الصين لدى نيبال تفند مزاعم بشأن الانهيار الطيني في المناطق الحدودية

فندت السفارة الصينية لدى نيبال تقريرين إخباريين وصفتهما بالكاذبين يتعلقان بالانهيار الطيني المدمر في المناطق الحدودية بين الصين ونيبال، بما في ذلك ادعاء يفيد بأن انهيار سد على الجانب الصيني قد أدى إلى خسائر فادحة في نيبال.

وكتبت السفارة منشور على منصة "إكس"، يدمغ ادعاءين بأنهما "أخبار كاذبة"؛ حيث زعم الأول أن الصين تقاعست عن إصدار إنذار مبكر لنيبال، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة على الجانب النيبالي، بينما ادعى الثاني أن انهيار سد على الجانب الصيني أدى إلى خسائر فادحة في نيبال.

وأكدت السفارة الصينية أن الاطلاع بالاتهامات لا يفيد شيئا، بينما التعاون هو ما ينقذ الأرواح.

كما نشرت السفارة تصريحات للسفير الصيني لدى نيبال، تشانج ماو مينج، خلال مقابلة صحفية أجراها، وردا على سؤال حول منشأ الفيضانات، أعرب السفير تشانج في مستهل حديثه عن حزن الصين العميق إزاء هذه الكارثة الطبيعية.

وقال تشانج : "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، وبخالص المواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيبال.. إننا نقف بكل قوة إلى جانب نيبال في هذا الظرف العصيب وستواصل الصين متابعة التطورات عن كثب وبذل قصارى جهدها لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة الممكنة".

واستطرد تشانج بالقول إنه "استنادا إلى المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن، فقد وقع زلزال على الجانب النيبالي، مما أدى إلى حدوث انهيار جليدي تلاه انهيارات طينية، ونتج عن ذلك خسائر بشرية جسيمة ووجود مفقودين على جانبي الحدود.