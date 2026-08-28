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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد محمد نجيب.. فنانون جسدوا شخصية أول رئيس للجمهورية على الشاشة

محمد نجيب
محمد نجيب
أحمد البهى

تحل اليوم ذكرى ميلاد محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، وفي السطور التالية نرصد أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصيته على الشاشة.

أشرف عبد الغفور

جسد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور شخصية الرئيس الأسبق محمد نجيب في الجزء الثالث من مسلسل «أوراق مصرية»، حيث تناول العمل مراحل من تاريخ مصر والحركة الوطنية والضباط الأحرار.

عبد الرحمن أبو زهرة

كما جسد الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة شخصية اللواء محمد نجيب في مسلسل «ناصر» عام 2008، بطولة مجدي كامل.

جميل راتب

قدم الفنان الراحل جميل راتب شخصية محمد نجيب في فيلم «جمال عبد الناصر»، من إخراج أنور القوادري، وبطولة خالد الصاوي، وركز الفيلم على حياة جمال عبد الناصر والعلاقة بينه وبين محمد نجيب.

إسماعيل محمود

كما جسد الفنان الراحل إسماعيل محمود شخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»، للكاتب الراحل وحيد حامد.

ذكرى ميلاد محمد نجيب أشرف عبد الغفور محمد نجيب

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