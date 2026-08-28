وزارة التربية العراقية تنفي تغيير موعد انطلاق العام الدراسي.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن الصحف العراقية ركزت على بيان وزارة التربية العراقية بشأن الجدل الدائر حول المواعيد الرسمية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الوزارة حسمت هذا الجدل بالتأكيد على عدم وجود أي تغيير في موعد انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأن الموعد المحدد لا يزال في مطلع سبتمبر المقبل.

وأضافت، في مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة التربية أكدت تزامن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد مع استكمال الإجراءات اللوجستية والإدارية لاستقبال ملايين الطلبة والتلاميذ في مختلف محافظات البلاد، مشيرة إلى أن العملية التربوية تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها دون أي تغيير.

وأكدت أن وزارة التربية باتت على أهبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن المديريات العامة للتربية في بغداد وباقي المحافظات استكملت أغلب التحضيرات والتنظيمات، وتعمل على مباشرة الهيئات التعليمية والتربوية مهامها وفق المواعيد المقررة.

وأشارت إلى أن استعدادات الوزارة تشمل تهيئة المدارس في بغداد وباقي المحافظات العراقية، وإعداد إحصائيات دقيقة بأعداد الطلبة والتلاميذ وتوزيعهم على الشعب والصفوف الدراسية بصورة منظمة، بما يضمن جاهزية المدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد.

