كمبوديا تحتج رسميا ضد تايلاند متهمة إياها بانتهاك سيادتها الإقليمية

قدمت كمبوديا احتجاجا رسميا ضد ما وصفته بالانتهاكات المستمرة لسيادتها ووحدتها الإقليمية من قبل تايلاند، إثر نشر الأخيرة مؤخرا معدات إنشاءات ثقيلة في مقاطعة أودار مينتشي.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية، أن التجاوزات الأحدث وقعت يومي 22 و24 أغسطس، حيث أرسل الجيش التايلاندي آليات ثقيلة إلى الأراضي الكمبودية لحفر قناة في منطقة تشوك كروس التابعة لبلدية كوك مون في مقاطعة بانتياي أمبيل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستفزازات تزامنت مع زيارة غير مرخصة قام بها رئيس الوزراء التايلاندي أنوتان تشارنفيراكول إلى منطقة أن سيه في مقاطعة بريا فيهار في الثالث والعشرين من أغسطس.

وأكدت الحكومة الكمبودية أن أعمال حفر القناة ودخول أنوتان إلى منطقة أن سيه يمثلان انتهاكين واضحين لسيادة كمبوديا وسلامة أراضيها.

وقالت الوزارة في بيانها: "تطالب الحكومة الكمبودية تايلاند بوقف مثل هذه الأنشطة في المناطق المذكورة أعلاه لتهدئة الأوضاع وتعزيز الثقة المتبادلة"، مضيفة أن وقف هذه الممارسات سيسهم في تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية واستعادة الأمن والاستقرار وعلاقات حسن الجوار على طول الحدود بين البلدين.