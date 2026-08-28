اليابان تقدم مساعدات إغاثة طارئة لنيبال بعد الفيضانات المفاجئة

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات إغاثة طارئة إلى نيبال، تشمل خياماً وبطانيات وغيرها من مستلزمات الإغاثة، استجابة لطلب الحكومة النيبالية عقب الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات المفاجئة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها إن المساعدات تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، مضيفة أنها ستستخدم مستلزمات إغاثة مخزنة خارج اليابان لدعم المتضررين من الفيضانات.

وأضافت أن الحكومة اليابانية مستعدة للنظر في تقديم دعم إضافي وفقاً للاحتياجات في نيبال.

وضربت الفيضانات المفاجئة نيبال في 26 أغسطس، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، فضلاً عن أضرار مادية واسعة النطاق.

وبحسب الحكومة النيبالية، بلغ عدد الوفيات حتى أمس 469 شخصاً، فيما لا يزال 937 شخصاً في عداد المفقودين.